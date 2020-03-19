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Происшествия | В поселке Лунино ссора пенсионера и его сына привела к трагедии

19.03.2020|15:40
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В Лунине 65-летнего местного жителя обвинили в смерти 89-летнего отца. Трагедия произошла днем 25 февраля.

Сын и родитель жили вместе в доме на улице Ломоносова. Во время ссоры на бытовой почве обвиняемый два раза ударил престарелого отца в грудь. В результате он скончался на месте.

Осознав, что родитель мертв, агрессор позвонил брату и рассказал о случившемся. Тот приехал и вызвал правоохранителей.

«Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.

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Гость|19.03.2020 16:01|

Все чаще и чаще наши земляки демонстрируют просто чудеса нравственности, человеколюбия и уважения к старшему поколению.Время что-ли такое.

Гость|19.03.2020 16:04|

В заголовке в Лунино,в тексте в Лунине .И так каждый день годами,как же правильно?

Гость|19.03.2020 16:10|

65 лет-на волю уже не выйдет живым

Имя: Гость
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