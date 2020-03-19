В Лунине 65-летнего местного жителя обвинили в смерти 89-летнего отца. Трагедия произошла днем 25 февраля.
Сын и родитель жили вместе в доме на улице Ломоносова. Во время ссоры на бытовой почве обвиняемый два раза ударил престарелого отца в грудь. В результате он скончался на месте.
Осознав, что родитель мертв, агрессор позвонил брату и рассказал о случившемся. Тот приехал и вызвал правоохранителей.
«Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.
Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.
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Все чаще и чаще наши земляки демонстрируют просто чудеса нравственности, человеколюбия и уважения к старшему поколению.Время что-ли такое.