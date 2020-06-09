Раненый пензенец вышел из больницы и умер на ее территории

09.06.2020 | 15:50

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого обвиняют в смерти знакомого.

В ночь с 4 на 5 июня житель областного центра и четверо его приятелей выпивали рядом с домами на Ульяновской улице. В какой-то момент мужчины начали ругаться, завязалась драка. Пензенец достал раскладной нож, который был у него при себе, ударил им одного из собутыльников в ногу и убежал домой.

Оставшиеся на месте товарищи вызвали раненому скорую. Его увезли в лечебное учреждение, где пострадавшему оказали помощь. После этого он самовольно покинул стационар, но ушел недалеко и вне его стен прожил недолго.

«Тело обнаружено утром 5 июня на территории больницы. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть 25-летнего мужчины наступила от колото-резаного ранения бедра, осложнившегося массивным кровотечением», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нападавший заключен под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.