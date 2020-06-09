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Криминал

Раненый пензенец вышел из больницы и умер на ее территории

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В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого обвиняют в смерти знакомого.

В ночь с 4 на 5 июня житель областного центра и четверо его приятелей выпивали рядом с домами на Ульяновской улице. В какой-то момент мужчины начали ругаться, завязалась драка. Пензенец достал раскладной нож, который был у него при себе, ударил им одного из собутыльников в ногу и убежал домой.

Оставшиеся на месте товарищи вызвали раненому скорую. Его увезли в лечебное учреждение, где пострадавшему оказали помощь. После этого он самовольно покинул стационар, но ушел недалеко и вне его стен прожил недолго.

«Тело обнаружено утром 5 июня на территории больницы. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть 25-летнего мужчины наступила от колото-резаного ранения бедра, осложнившегося массивным кровотечением», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нападавший заключен под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Что в бошках у наших людей? Вообще жизнь чего-то стоит в нашей стране?Каждый день режат, забивают,колечат из за пустяков.

Гость||

ульновская,минская,самые поганые улицы. общаги,там либо убивают либо насилуют ежедневно....

Гость||

Ни фига себе, по неосторожности... Достал осознанно нож

Гость||

Гость писал(a):

Что в бошках у наших людей? Вообще жизнь чего-то стоит в нашей стране?Каждый день режат, забивают,колечат из за пустяков.
Интересно, а как работают участковые на опережение преступности,

Гость||

Да хрен с ним, туда ему и дорога. Ему его жизнь не важна, а вы переживаете

Имя: Гость
Комментарий:

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