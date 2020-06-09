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Криминал

По лезвию ножа: в Нечаевке женщина не вынесла нападок ревнивого мужа

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В Мокшанском районном суде вынесли приговор 30-летней жительнице села Нечаевка, ударившей мужа ножом в грудь.

В марте 2020 года супруги выпивали дома. Глубокой ночью женщина отлучилась, а когда вернулась, между ними разгорелся конфликт.

Действие происходило на кухне, где мужчина начал упрекать возлюбленную в неверности. Услышав обидные слова, сельчанка не выдержала и ударила его ножом в левую часть грудной клетки.

Впоследствии ей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

«Учитывая все обстоятельства дела, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно», - пояснили в пресс-службе суда.

Это не первый случай, когда мужчины получают ножевые ранения от дам сердца.

Например, 18 декабря прошлого года на Одесской улице в Пензе случилась ссора между бывшими сожителями. Женщина занималась готовкой, как вдруг услышала оскорбления в свой адрес. Это вывело ее из себя, она развернулась и ударила обидчика в спину ножом, после чего ушла.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А что условно? Нужно было ее вообще простить и премию выдать.

Гость||

Вон чо бабы творют,наверно поэтому больше гомосеков становится и алименты не платить?

Имя: Гость
Комментарий:

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