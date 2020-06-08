Пензенец оскорбил подругу и получил удар ножом в спину

08.06.2020 | 12:47

В Пензе вынесли приговор 31-летней женщине, ударившей бывшего сожителя ножом.

18 декабря 2019 года 32-летний горожанин решил выпить с подругой и пригласил ее в квартиру на Одесской. Гостья резала продукты, как вдруг услышала оскорбления в свой адрес. Это вывело ее из себя, она развернулась и ударила мужчину ножом в спину, после чего ушла.

Хозяин квартиры отправился спать как ни в чем не бывало, но на следующий день стал хуже себя чувствовать и вызвал скорую. Вред его здоровью квалифицировали как тяжкий.

«С учетом смягчающих наказание обстоятельств и противоправного поведения потерпевшего Октябрьский районный суд назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, несдержанная гостья оплатит лечение бывшего сожителя, которое обошлось почти в 42 000 рублей.

Приговор не вступил в силу.