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Криминал

Пензенский суд отказал виновнику гибели ребенка в смягчении приговора

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48-летнему мужчине, осужденному за гибель трехлетнего ребенка в селе Рощино Сердобского района, не удалось добиться смягчения вынесенного ему приговора. Гражданин посчитал наказание излишне суровым, но суд с этим не согласился.

ДТП случилось вечером 27 сентября 2019 года. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения двигался на Ford Focus по улице Победы. Решив объехать людей, шедших по правой обочине, он вырулил на полосу встречного движения, но отвлекся и попал на левую обочину. Там в это время шла женщина с двумя детьми: младенец находился в коляске, трехлетний ребенок шагал рядом. В результате он оказался под колесами иномарки.

Водитель, не осознав произошедшего и не остановившись, уехал с места ДТП домой. Мальчика госпитализировали, в больнице он через некоторое время умер. Младенцу оказали помощь, после чего отпустили домой. Мать не пострадала.

Водителя задержали и заключили под стражу. На суде он признал свою вину и рассказал, что тогда от него ушла жена и поэтому он напился.

Служители Фемиды приговорили его к заключению в колонии общего режима на 7,5 года, на 3 года лишили его водительских прав и взыскали в пользу матери погибшего ребенка компенсацию морального вреда (2 млн руб.).

«С приговором осужденный не согласился, обжаловал его по мотиву суровости, ссылался на наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате жалобу осужденного не удовлетворили. Приговор вступил в силу.

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