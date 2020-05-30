Пензенец нашел в банкомате чужие деньги и потратил их на продукты

30.05.2020 | 13:45

56-летний пензенец, решивший проверить баланс своей банковской карты, зашел в отделение на улице Суворова. Терминал приятно его удивил: в лотке для выдачи денег лежали две 5-тысячные купюры.

Ранее судимого мужчину не посетила мысль отдать чужие деньги сотрудникам банка. Он тут же забрал их себе и купил на них продукты.

Однако радость вскоре омрачили сотрудники полиции, к которым обратился 56-летний гражданин. Он рассказал, что снял через банкомат с карты 10 тысяч и забыл их в лотке, а спохватился лишь в магазине, куда зашел за покупками.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Присвоение чужого имущества, даже найденного и, казалось бы, не имеющего хозяина, может довести до беды. Так, в Лунинском районе подросток нашел на улице кошелек с банковской картой и запиской с ПИН-кодом, а его мать предложила воспользоваться чужими деньгами. На снятые со счета 140 тысяч рублей они раздали долги и купили автомобиль, а в итоге вместе оказались на скамье подсудимых.