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Криминал

Пензенец нашел в банкомате чужие деньги и потратил их на продукты

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56-летний пензенец, решивший проверить баланс своей банковской карты, зашел в отделение на улице Суворова. Терминал приятно его удивил: в лотке для выдачи денег лежали две 5-тысячные купюры.

Ранее судимого мужчину не посетила мысль отдать чужие деньги сотрудникам банка. Он тут же забрал их себе и купил на них продукты.

Однако радость вскоре омрачили сотрудники полиции, к которым обратился 56-летний гражданин. Он рассказал, что снял через банкомат с карты 10 тысяч и забыл их в лотке, а спохватился лишь в магазине, куда зашел за покупками.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Присвоение чужого имущества, даже найденного и, казалось бы, не имеющего хозяина, может довести до беды. Так, в Лунинском районе подросток нашел на улице кошелек с банковской картой и запиской с ПИН-кодом, а его мать предложила воспользоваться чужими деньгами. На снятые со счета 140 тысяч рублей они раздали долги и купили автомобиль, а в итоге вместе оказались на скамье подсудимых.

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Гость||

И шо?он их нашел ,а не украл.

Гость||

Я не понял - оба 56-летние? И потерявший, и присвоивший? А они не близнецы?

Гость||

Гость писал(a):

И шо?он их нашел ,а не украл.
Обязан вернуть, воровство на лицо.

Гость||

Шо упало -то пропало.никто ни кому не чего не должен.тогда надо слово"нашел" вычеркнуть из 'русского языка'.

Имя: Гость
Комментарий:

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