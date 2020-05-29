В Лунинском районе мать и сын украли деньги с карты и купили машину

Суд вынес приговор 50-летней жительнице Лунинского района и ее 16-летнему сыну. Женщина виновна в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, подросток - в краже с банковского счета.
15 января подросток нашел на улице кошелек с банковской картой и запиской с ПИН-кодом. Он показал находку матери, и та предложила воспользоваться чужими деньгами.
Подросток попросил помочь приятеля. Тот, не зная о замыслах друга, снял с карты в банкомате 140 тысяч рублей. На эти деньги мать и сын раздали накопившиеся долги и купили автомобиль.
Во время следствия они полностью возместили владелице карты ущерб.
«Женщине назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, несовершеннолетнему - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Приговор не вступил в законную силу.
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