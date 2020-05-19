В Мокшане криминальная пара ходила на магазинные кражи как на работу

В магазине на улице Поцелуева в рабочем поселке Мокшан обнаружилась недостача. Прямо с прилавка исчезли мясо, колбаса и кофе, а также туалетные принадлежности. Стоимость пропавшего товара составила свыше 5 тысяч рублей.
Представитель магазина обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска оперативно установили злоумышленников. Ими оказались два немолодых жителя Мокшана: 50-летняя женщина и 56-летний мужчина.
Они не стали запираться и чистосердечно рассказали, что наведывались в магазин за добычей несколько дней подряд. Продукты они честно делили между собой.
У сельчан была изъята часть похищенных товаров. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Пензе две горожанки воспользовались найденными банковскими картами и накупили по ним продуктов. Звонок участкового уполномоченного застал их в тот момент, когда они делили покупки.
«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.