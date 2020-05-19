В Мокшане криминальная пара ходила на магазинные кражи как на работу

19.05.2020 | 17:50

В магазине на улице Поцелуева в рабочем поселке Мокшан обнаружилась недостача. Прямо с прилавка исчезли мясо, колбаса и кофе, а также туалетные принадлежности. Стоимость пропавшего товара составила свыше 5 тысяч рублей.

Представитель магазина обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска оперативно установили злоумышленников. Ими оказались два немолодых жителя Мокшана: 50-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Они не стали запираться и чистосердечно рассказали, что наведывались в магазин за добычей несколько дней подряд. Продукты они честно делили между собой.

У сельчан была изъята часть похищенных товаров. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пензе две горожанки воспользовались найденными банковскими картами и накупили по ним продуктов. Звонок участкового уполномоченного застал их в тот момент, когда они делили покупки.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.