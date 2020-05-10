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Криминал

Делившим продукты на кухне подозреваемым помешал участковый

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В Пензе две горожанки 41 и 55 лет подозреваются в том, что воспользовались чужими деньгами для покупки продуктов. Женщины нашли на улице Измайлова чехол с двумя банковскими картами и отправились с ним в магазин.

В общей сложности пензячки совершили 8 транзакций, потратив 2 142 рубля.

К тому моменту владелица чехла его хватилась. Она позвонила в полицию и сообщила, что потеряла две банковских карты, свою и мужа. Средства со счетов кто-то потратил, о чем ей пришли СМС-уведомления.

Следственно-оперативная группа быстро определила личности злоумышленниц. Тех, уже вернувшихся домой и принявшихся делить купленное, остановил звонок участкового. Подруг попросили явиться в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Женщины признались в содеянном и объяснили свои действия тем, что находились в сложной финансовой ситуации. Причиненный ущерб гражданки возместили», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту мошенничества. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Гость||

Заголовок огонь. Походу журналистов с улиц набирают

Гость||

Отдали продуктами

Гость||

Какой денек испортили..

Имя: Гость
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