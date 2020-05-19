41-летняя пензячка заплатит за то, что ударила судебного пристава

19.05.2020 | 08:14

41-летней жительнице Пензы назначили наказание за применение насилия в отношении судебного пристава.

«Установлено, что в производстве межрайонного отдела судебных приставов находилось разыскное дело по материалам исполнительного производства об определении порядка общения с несовершеннолетними детьми», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Как правило, такие дела возбуждают в отношении родителей, которые препятствуют контактам ребенка с бывшим супругом, даже если порядок их общения определен судом.

9 октября 2019 года судебные приставы разыскали женщину на улице 8 Марта в Пензе и попросили проехать с ними в Ленинский районный отдел. Однако гражданка отказалась. Она села в машину и отправилась в направлении выезда из города. Сотрудники УФССП двинулись за ней.

Около села Уварово Иссинского района злоумышленница остановилась. Приставы вновь потребовали, чтобы она отправилась с ними. В ответ на это пензячка не менее двух раз ударила женщину-пристава рукой по лицу и шее. Та получила ссадины.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

«Женщина заявила ходатайство о прекращении дела и применении в отношении нее меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ее ходатайство удовлетворено», - пояснила Татьяна Махницкая.

Пензячка должна заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.