Криминал

41-летняя пензячка заплатит за то, что ударила судебного пристава

Печать

41-летней жительнице Пензы назначили наказание за применение насилия в отношении судебного пристава.

«Установлено, что в производстве межрайонного отдела судебных приставов находилось разыскное дело по материалам исполнительного производства об определении порядка общения с несовершеннолетними детьми», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Как правило, такие дела возбуждают в отношении родителей, которые препятствуют контактам ребенка с бывшим супругом, даже если порядок их общения определен судом.

9 октября 2019 года судебные приставы разыскали женщину на улице 8 Марта в Пензе и попросили проехать с ними в Ленинский районный отдел. Однако гражданка отказалась. Она села в машину и отправилась в направлении выезда из города. Сотрудники УФССП двинулись за ней.

Около села Уварово Иссинского района злоумышленница остановилась. Приставы вновь потребовали, чтобы она отправилась с ними. В ответ на это пензячка не менее двух раз ударила женщину-пристава рукой по лицу и шее. Та получила ссадины.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

«Женщина заявила ходатайство о прекращении дела и применении в отношении нее меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ее ходатайство удовлетворено», - пояснила Татьяна Махницкая.

Пензячка должна заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Сколько скончалось от внебольничной пневмонии?

Столько же сколько в прошлом году за аналогичный период?

Гость||

Так, наконец то расценки появились!

Значится-приставу по щщам надавать-10.000 рублей? Меня вполне устраивает! Куда можно аванс внести?

Гость||

Почему не арестовали? Опять попустительство? Общество потакает бабский безответственности и безнаказанности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Около села Уварово Иссинского района злоумышленница остановилась.
Сколько сожгли горючки от Пензы до Иссы и назад.Почему не сообщили начальству и не подключили ГИБДД для задержания?

Гость||

Уварово - место силы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте