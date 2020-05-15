На трассе под Пензой остановили машину с партией запрещенных веществ

15.05.2020 | 19:48

В машине, остановленной на трассе под Пензой, находились мать, отец и их новорожденный ребенок. А еще там обнаружилась большая партия запрещенных веществ.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Пензенской области пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотических средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанными оказались гражданские супруги - жители Саратова. Они дали показания.

«Примерно неделю назад мы выехали из Саратова, проехали через Тамбов, Воронеж, Липецк, Москву, Нижний Новгород и Саранск», - рассказала задержанная.

«Ехали в Москву, там забрали. В двух городах сделали. Сколько вес - не знаю», - пояснил ее партнер.

Сотрудники полиции провели обыски как в автомобиле, так и в доме подозреваемых.

«На заднем сиденье обнаружена спортивная сумка с 2 килограммами синтетического вещества. При обысках по месту проживания задержанных изъяты еще 2,5 килограмма. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения», - отметила Ирина Волк.

В результате дальнейшего расследования сотрудниками полиции были задержаны 10 подозреваемых: предполагаемые организаторы производства, закладчики, межрегиональные курьеры и администраторы интернет-магазинов, через которые сбывались дурманящие вещества.

Кроме того, оперативники обнаружили и саму нарколабораторию, оборудованную в коттедже на территории Раменского района Московской области. Там было изъято более 1,5 тонны реактивов, оборудование и свыше 10 килограммов готовых к продаже наркотических средств. Все фигуранты дела находятся под стражей.