Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|21:20
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Криминал

На трассе под Пензой остановили машину с партией запрещенных веществ

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В машине, остановленной на трассе под Пензой, находились мать, отец и их новорожденный ребенок. А еще там обнаружилась большая партия запрещенных веществ.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Пензенской области пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотических средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанными оказались гражданские супруги - жители Саратова. Они дали показания.

«Примерно неделю назад мы выехали из Саратова, проехали через Тамбов, Воронеж, Липецк, Москву, Нижний Новгород и Саранск», - рассказала задержанная.

«Ехали в Москву, там забрали. В двух городах сделали. Сколько вес - не знаю», - пояснил ее партнер.

Сотрудники полиции провели обыски как в автомобиле, так и в доме подозреваемых.

«На заднем сиденье обнаружена спортивная сумка с 2 килограммами синтетического вещества. При обысках по месту проживания задержанных изъяты еще 2,5 килограмма. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения», - отметила Ирина Волк.

В результате дальнейшего расследования сотрудниками полиции были задержаны 10 подозреваемых: предполагаемые организаторы производства, закладчики, межрегиональные курьеры и администраторы интернет-магазинов, через которые сбывались дурманящие вещества.

Кроме того, оперативники обнаружили и саму нарколабораторию, оборудованную в коттедже на территории Раменского района Московской области. Там было изъято более 1,5 тонны реактивов, оборудование и свыше 10 килограммов готовых к продаже наркотических средств. Все фигуранты дела находятся под стражей.

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Гость||

Отмените мораторий на смертную казнь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Надеюсь дожить до того времени, когда ей маршала дадут.

Гость||

Доживете, у неё все быстро.

Гость||

Свободолюбивые?

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь дожить до того времени, когда ей маршала дадут.
недолго вам жить осталось

Гость||

К следующему 8 марта.

Гость||

Гость писал(a):

ообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Надеюсь дожить до того времени, когда ей маршала дадут.

Гость писал(a):
ообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Надеюсь дожить до того времени, когда ей маршала дадут.

Какие же звания у Андреевой И Ситтель?

Гость||

Гость писал(a):

ообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Надеюсь дожить до того времени, когда ей маршала дадут.

Какие же звания у Андреевой И Ситтель?

Имя: Гость
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