Криминал

Житель Каменского района, ранивший ножом приятеля, взят под стражу

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41-летний житель Каменского района в ходе распития спиртных напитков ударил ножом одного из своих собутыльников. Выпивающих было четверо. После очередного похода в магазин среди мужчин разгорелся словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку.

«Обвиняемый схватил нож, лежавший на стуле, и ударил оппонента в область живота. Впоследствии злоумышленник не смог объяснить причину своего агрессивного поведения, указав, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Действиям обвиняемого помешал третий жилец квартиры, который выхватил у него нож. Затем свидетель сообщил о случившемся в полицию и вызвал скорую помощь», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Задержанный и раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В 2013 году мужчина освободился из исправительной колонии.

В последнее время он снимал комнату в Пензе и вместе с соседями регулярно распивал спиртные напитки.

«Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - уточнила Елена Селезнева.

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Гость||

Жаль Мужика, всё синька и оппонент не фильтровал разговор походу.Терпилу накажут,но Мужик пятак то выхватит.Сам трижды судимый по преступлениям против личности,поэтому земляк , если прочитаешь,терпения Тебе здоровья ,а закроют это 100%

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