Жителя Шемышейского района будут судить за убийство

29.04.2020 | 18:24

За все ответит перед судом 25-летний житель Шемышейского района: за то, что заразил девушку смертельно опасной болезнью, за убийство человека и за угон автомобиля.

«В середине августа 2019 года обвиняемый без применения насилия и принуждения совершил половой акт с потерпевшей, не достигшей к тому моменту 16-летнего возраста, о чем он заведомо знал. Это повлекло заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией. О наличии болезни мужчина знал, так как по итогам сдачи им анализа крови в 2018 году медицинские работники участковой больницы сообщили ему о наличии положительного результата на ВИЧ», - сообщил прокурор управления прокуратуры Пензенской области Алексей Суменков.

Кроме того, в сентябре 2019 года обвиняемый поссорился с односельчанином, который отказался везти его в Пензу на своем автомобиле.

«Для разрешения конфликта они остановились на территории яблоневого сада в селе Азрапино Шемышейского района Пензенской области. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара кулаком и трех ударов ногами по лицу, от которых тот упал на землю. Затем он взял из автомобиля потерпевшего складной нож и нанес им не менее четырех ударов, от которых мужчина скончался на месте преступления», - пояснил Алексей Суменков.

На машине потерпевшего злоумышленник уехал в Пензу, потом - в Саратовскую область к родственникам. Там его вскоре и задержали. Уголовное дело направлено в суд.