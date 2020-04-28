В Пензе 33-летний водитель напал на незнакомца с предметом, похожим на трубу

28.04.2020 | 09:19

В Пензе задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений 34-летнему местному жителю. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, во дворе многоквартирного дома на улице Литвинова.

«В одиннадцатом часу вечера экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что во дворе происходит драка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы опросили встретившую их женщину», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Горожанка рассказала, что незадолго до конфликта стояла возле дома со своим знакомым и беседовала с ним. Когда во двор на большой скорости въехал неизвестный автомобиль, ее собеседник сделал водителю замечание.

В результате мужчины начали словесную перебранку, которая переросла в драку. Водитель нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на металлическую трубу.

Агрессора задержали на месте и доставили в УМВД России по г. Пензе для дальнейшего разбирательства. Известно, что ему 33 года.