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Криминал

В Пензе 33-летний водитель напал на незнакомца с предметом, похожим на трубу

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В Пензе задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений 34-летнему местному жителю. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, во дворе многоквартирного дома на улице Литвинова.

«В одиннадцатом часу вечера экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что во дворе происходит драка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы опросили встретившую их женщину», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Горожанка рассказала, что незадолго до конфликта стояла возле дома со своим знакомым и беседовала с ним. Когда во двор на большой скорости въехал неизвестный автомобиль, ее собеседник сделал водителю замечание.

В результате мужчины начали словесную перебранку, которая переросла в драку. Водитель нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на металлическую трубу.

Агрессора задержали на месте и доставили в УМВД России по г. Пензе для дальнейшего разбирательства. Известно, что ему 33 года.

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Источник — фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на металлическую трубу.
Как он прошел медосмотр? Куда смотрят психиатры?

Гость||

Суровые будни.

Гость||

Водятел вернулся в клетку.

Имя: Гость
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