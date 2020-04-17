Бизнесменам из Пензы партнерство с немцами обошлось в семизначную сумму

17.04.2020 | 11:09

В Пензе промышленное предприятие пострадало от действий мошенников, взломавших электронный ящик.

В феврале 2020 года на корпоративную почту организации пришло письмо с адреса фирмы-партнера из Германии. Там говорилось, что пензенское предприятие задолжало 1 млн 333 тыс. рублей за поставку металла.

Чуть позже неизвестный, представившийся сотрудником фирмы-партнера, прислал реквизиты для перечисления указанной суммы.

Пензенские коммерсанты перевели деньги, однако на немецкий счет они так и не пришли.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители напомнили коммерсантам о том, что риск взлома почтовых ящиков существует всегда, призвали обращать внимание на реквизиты для оплаты и делать запрос партнерам в случае, если они внезапно изменились.