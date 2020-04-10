Пензячка из ревности обвинила знакомого в краже золотых украшений

10.04.2020 | 12:45

44-летняя жительница Пензы, имеющая условную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, вновь предстала перед служителями Фемиды и получила реальный срок.

Ночь с 9 на 10 июля пензячка провела у своего знакомого. Пара употребила алкоголь, а затем женщина устроила сцену ревности, тем более что повод был. Затаив обиду на легкомысленного возлюбленного, она решила отомстить.

Утром пензячка направилась в полицию и написала заявление о том, что мужчина украл у нее золотые украшения. Стражи порядка проверили эту информацию, и подтверждений не нашлось. А сама ревнивица призналась, что написала ложный донос.

Суд учел характеристику злоумышленницы и поведение потерпевшего, ставшее поводом для совершения преступления. Также было принято во внимание неудовлетворительное состояние здоровья женщины и ее законного мужа, наличие несовершеннолетнего ребенка и ряд других смягчающих обстоятельств.

В итоге женщине отменили условное осуждение и назначили 3 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Пензячка сочла наказание слишком суровым и подала апелляционную жалобу, но суд высшей инстанции оставил ее без удовлетворения, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.