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Криминал

Пензячка из ревности обвинила знакомого в краже золотых украшений

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44-летняя жительница Пензы, имеющая условную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, вновь предстала перед служителями Фемиды и получила реальный срок.

Ночь с 9 на 10 июля пензячка провела у своего знакомого. Пара употребила алкоголь, а затем женщина устроила сцену ревности, тем более что повод был. Затаив обиду на легкомысленного возлюбленного, она решила отомстить.

Утром пензячка направилась в полицию и написала заявление о том, что мужчина украл у нее золотые украшения. Стражи порядка проверили эту информацию, и подтверждений не нашлось. А сама ревнивица призналась, что написала ложный донос.

Суд учел характеристику злоумышленницы и поведение потерпевшего, ставшее поводом для совершения преступления. Также было принято во внимание неудовлетворительное состояние здоровья женщины и ее законного мужа, наличие несовершеннолетнего ребенка и ряд других смягчающих обстоятельств.

В итоге женщине отменили условное осуждение и назначили 3 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Пензячка сочла наказание слишком суровым и подала апелляционную жалобу, но суд высшей инстанции оставил ее без удовлетворения, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ночь с 9 на 10 июля
Год уже почти прошел, так долго расследовали?

Гость||

А суды разве работают сейчас?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

написала ложный донос
30-е возвращаются

Имя: Гость
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