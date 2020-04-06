06.04.2020 | 12:49

Пензенские полицейские отметили рост числа бытовых конфликтов в период действия карантина и самоизоляции - с 16 марта по 5 апреля.

За три недели зарегистрировали 3 убийства и 11 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 из которых закончились трагически. Основная причина - ссоры на фоне употребления спиртного.

Об одном из таких конфликтов правоохранители рассказали подробно. Речь идет о доме на улице Ударной, жильцам которого выдали предписание санитарного врача о необходимости соблюдения карантина.

«Из подъезда, возле которого дежурил участковый уполномоченный полиции, выбежала женщина. Она кричала, что двое мужчин убивают друг друга. Полицейский, не раздумывая, забежал в подъезд и увидел, что на лестничной площадке происходит драка. Страж порядка пресек действия участников конфликта, от которых исходил запах алкоголя. После этого один из агрессоров вернулся в квартиру, взял топор и закричал, что убьет обидчика. Участковый выхватил опасный предмет из рук нарушителя и вывел его на улицу, где при участии наряда патрульно-постовой службы продолжил разбирательство», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством. В отношении зачинщика составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Участковый теперь находится под наблюдением врачей.

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