В Пензе вынесен приговор 18-летнему жителю областного центра и 24-летнему никольчанину. Они признаны виновными в незаконном приобретении и хранении наркотика.
Молодые люди были знакомы, младший из них момент совершения преступления еще не достиг совершеннолетия. 24 октября они через интернет заказали и оплатили наркотическое средство и отправились в микрорайон Ахуны, где возле кладбища разыскали тайник.
Содержимое закладки младший подельник положил в карман. Но, когда приятели выходили из леса, их задержали полицейские, которым поведение парней показалось подозрительным.
Суд оштрафовал никольчанина на 15 000 рублей, пензенца - на 10 000.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.
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