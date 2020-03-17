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Криминал | В Пензе два друга забрали наркотик с кладбища и попались полицейским

17.03.2020|10:17
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В Пензе вынесен приговор 18-летнему жителю областного центра и 24-летнему никольчанину. Они признаны виновными в незаконном приобретении и хранении наркотика.

Молодые люди были знакомы, младший из них момент совершения преступления еще не достиг совершеннолетия. 24 октября они через интернет заказали и оплатили наркотическое средство и отправились в микрорайон Ахуны, где возле кладбища разыскали тайник.

Содержимое закладки младший подельник положил в карман. Но, когда приятели выходили из леса, их задержали полицейские, которым поведение парней показалось подозрительным.

Суд оштрафовал никольчанина на 15 000 рублей, пензенца - на 10 000.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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