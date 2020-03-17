17.03.2020 | 09:21

В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех предполагаемых членов преступной группы. Они обвиняются в ряде преступлений, связанных с обналичиванием и отмыванием денег.

По версии следствия, один из жителей областного центра организовал нелегальный бизнес не позднее 1 января 2013 года. Согласно его замыслу, преступная группа должна была проводить для клиентов (учредителей и руководителей организаций, а также индивидуальных предпринимателей) теневые банковские операции.

«Соучастники преступного сообщества привлекали клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили денежные средства со счетов заказчиков «техническим фирмам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого средства переводили физическим и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обналичивали и передавали организатору преступного сообщества. Затем участники ОПГ, забрав свой процент, возвращали оставшиеся суммы клиентам.

За период с 2013 по 2017 год через подставных лиц было создано не менее 35 организаций. На их счета привлекли более 6,6 млрд руб. Обналичено было свыше 3 млрд. Доход ОПГ составил более 115 млн.

Также было установлено, что участники банды сфальсифицировали доказательства по двум гражданским делам и подделали официальные документы, чтобы обналичить блокированные в банках деньги клиентов.

«При этом лидер организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн руб., тем самым легализовав (отмыв) их», - пояснила Светлана Артамонова.

Речь идет о приобретении земельных участков, жилых и нежилых помещений, уточнили в региональном управлении СК России.

Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд г. Пензы.

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