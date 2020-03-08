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Криминал | В Вадинском районе в бизнес отца и сына вмешалась прокуратура

08.03.2020|10:59
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В Вадинском районе двух местных жителей 60 и 30 лет обвиняют в приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции.

Как установило следствие, в 2018 году отец и сын купили у неизвестного 2 509 бутылок водки объемом 0,5 л на сумму 438 700 рублей. Федеральные специальные марки на таре отсутствовали.

«В целях сбыта злоумышленники привезли нелегальное спиртное в складское помещение в село Вадинск, где хранили его и реализовывали», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Процветать двум коммерсантам помешали правоохранители.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Отцу и сыну грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Гость|08.03.2020 12:18|

это же бизнес......

Гость|08.03.2020 14:15|

что так? тоже бухнуть захотели?

Гость|08.03.2020 14:39|

Срока маленькие.

Имя: Гость
Комментарий:

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