06.03.2020 | 15:48

Полтора года ограничения свободы и лишение права заниматься медицинской деятельностью на два года - такое наказание понесет врач областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова за причинение ребенку смерти по неосторожности. Приговор вынес Ленинский районный суд. Он установил, что к 6-летнему пациенту травматолог отнесся невнимательно.

«Врач недооценил степень тяжести состояния ребенка, не осуществил его госпитализацию в стационар для проведения комплекса диагностических мероприятий с целью уточнения диагноза и осуществления соответствующего лечения. В результате чего на следующий день в отделении анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова» наступила смерть пациента», - сообщила помощник судьи Ленинского районного суда г. Пензы Мария Володина.

Все случилось в октябре 2018-го - именно тогда Егор сломал руку. Никто и подумать не мог, что такая травма станет причиной трагедии. Но ребенок чувствовал себя все хуже.

«После того как наложили гипс, два раза обращались к врачам, ездили туда же - в травматологию. 6-го наложили гипс, у ребенка поднялась температура, начала опухать рука», - рассказала крестная Егора Любовь Соломонова.

Мальчик оказался в больнице и угас за пару дней. Родители и другие родственники решили предать историю огласке.

«Халатность, оплошность, безразличие - я не знаю, какими словами это можно назвать, просто. Чтобы эти люди были наказаны, и чтобы больше они не имели возможности вести медицинскую практику», - отметила женщина.

Изначально родственники предполагали, что все дело - в неправильно наложенном гипсе. Суд установил, по какой причине скончался мальчик.

«От синдрома длительного сдавления мягких тканей правой верхней конечности тяжелой степени, осложнившегося острой почечной и сердечной полиорганной недостаточностью, а также тяжелой интоксикацией», - пояснила Мария Володина.

Приговор врачу пока не вступил в законную силу.

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