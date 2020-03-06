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Криминал | Виновного в смерти мальчика врача приговорили к ограничению свободы

06.03.2020|15:48
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Полтора года ограничения свободы и лишение права заниматься медицинской деятельностью на два года - такое наказание понесет врач областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова за причинение ребенку смерти по неосторожности. Приговор вынес Ленинский районный суд. Он установил, что к 6-летнему пациенту травматолог отнесся невнимательно.

«Врач недооценил степень тяжести состояния ребенка, не осуществил его госпитализацию в стационар для проведения комплекса диагностических мероприятий с целью уточнения диагноза и осуществления соответствующего лечения. В результате чего на следующий день в отделении анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова» наступила смерть пациента», - сообщила помощник судьи Ленинского районного суда г. Пензы Мария Володина.

Все случилось в октябре 2018-го - именно тогда Егор сломал руку. Никто и подумать не мог, что такая травма станет причиной трагедии. Но ребенок чувствовал себя все хуже.

«После того как наложили гипс, два раза обращались к врачам, ездили туда же - в травматологию. 6-го наложили гипс, у ребенка поднялась температура, начала опухать рука», - рассказала крестная Егора Любовь Соломонова.

Мальчик оказался в больнице и угас за пару дней. Родители и другие родственники решили предать историю огласке.

«Халатность, оплошность, безразличие - я не знаю, какими словами это можно назвать, просто. Чтобы эти люди были наказаны, и чтобы больше они не имели возможности вести медицинскую практику», - отметила женщина.

Изначально родственники предполагали, что все дело - в неправильно наложенном гипсе. Суд установил, по какой причине скончался мальчик.

«От синдрома длительного сдавления мягких тканей правой верхней конечности тяжелой степени, осложнившегося острой почечной и сердечной полиорганной недостаточностью, а также тяжелой интоксикацией», - пояснила Мария Володина.

Приговор врачу пока не вступил в законную силу.

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Гость|06.03.2020 18:57|

В США на врача учат 17 лет. У нас отменили интернатуру после обучения.

Вот результаты оптимизации.

Гость|06.03.2020 19:33|

Очень халатно врачи стали относиться к пациентам!Кто вернет ребенка родителям?Страшно за детей!

Гость|06.03.2020 19:44|

Не стали врачи относится халатнее. А вот пациенты стали относиться потребительски. Чего стОит история о требовании снять гипс ребёнку НОЧЬЮ ЗА ДЕНЬГИ, спустя два дня, как это было нужно. В то время как гипс снимают БЕСПЛАТНО ДНЁМ в поликлинике. Врач, конечно, переборщил, разрешив им снимать гипс самим. Но в целом таких м...ура «бабло веером» так и нужно учить.

Гость|06.03.2020 19:57|

А что создает это впечатление о халатности? Информационный фон. Недавно я спросил журналиста известного в России издания- почему так мало новостей о том, что врачи кого- то поставили на ноги, вернули к жизни и т.д. ??? Ответ сильно удивил. Людям интересны негативные новости: «врачи убили...», «из-за врачебной ошибки погиб...», «доктор-убийца». Из той же серии новости о Завлротнюк, Фриске. Такие статьи собирают 80% аудитории и, соответственно, рекламы на них можно делать больше. Вот так и рождается образ «халатных» врачей в современной России. Тупо из-за бабла СМИ

Гость|06.03.2020 20:04|

А травматолог принимает по 30-50 человек в день. Представляете, если бы этот «убийца в белом халате» был бы халатным- скольких бы он детей уморил??? Ан нет- все живы и здоровы. Правда, когда происходит нечто подобное все «спасённые» стыдливо прячут голову в песок. Поэтому и читаем на форумах «четвертуйте его», «на кол». Грустно это все.

Гость|06.03.2020 20:38|

Нет не знаем. Реанимационная бригада не нужна на платном мероприятии. Нечего делать вбросы

Гость|06.03.2020 20:39|

Гость писал(a):

Нет не знаем. Реанимационная бригада не нужна на платном мероприятии. Нечего делать вбросы
Облздрав подтянулся...

Гость|06.03.2020 20:40|

Гость писал(a):

Людям интересны негативные новости: «врачи убили...», «из-за врачебной ошибки погиб...», «доктор-убийца».
Да, ещё и кости, торчащие из оторванных конечностей и мозги на дорогах - особенно 11 канал любитель.

Гость|06.03.2020 21:04|

мальчишку жалко...

Гость|06.03.2020 21:06|

Всех жалко

Гость|06.03.2020 21:07|

Действительно, зачем писать о врачах, которые помогли тысячам людей. Лучше написать про случай, когда все закончилось плохо и обвинить всех врачей в халатности.

Гость|06.03.2020 21:07|

Синдром длительного сдавливания-это гипс неправильно наложили,или что?

Гость|06.03.2020 21:48|

Честно говоря, мутная история. По крайней мере, в изложении ПензаИнформ. В открытой лонгете развиться этому симптому крайне сложно- обычно это бывает в циркулярной замкнутой гипсовой повязке. Опять же высоченная температура сразу после наложения повязки (с чего вдруг?), куча жаропонижающих целые сутки, боли опять же должны были быть сильными. Не все там укладывается в СДС...

Гость|06.03.2020 22:08|

Гость писал(a):

Лучше написать про случай, когда все закончилось плохо и обвинить всех врачей в халатности.
писать про такие случаи необходимо, что бы люди знали что врачи далеко не боги...и если появились сомнения в компетенции врача, бегите от него!

Гость|07.03.2020 00:55|

Тут дело не в том, что надо кого-то хвалить в СМИ или ругать, а в том, что врач как летчик права на ошибку в принципе НЕ ИМЕЕТ! На кону ЖИЗНИ людей. Не можешь разобраться- зови коллег, проводи консилиум. А раз взял на себя решение вышвырнуть ребенка- неси ответственность. Умер ребенок- тебе не место в медицине. Медицина самонадеянность врача не прощает.

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