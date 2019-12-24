24.12.2019 | 14:21

Суд вынес приговор заместителю директора средней общеобразовательной школы села Бессоновка. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Несчастный случай произошел 18 октября 2018 года. Электрик в нетрезвом виде выяснял причину неисправности освещения в школьном ФОКе. Для этого он использовал передвижную вышку - туру - и упал с высоты не менее шести метров.

На следующий день 61-летний мужчина скончался в одной из пензенской больниц от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, таза и конечностей.

Как выяснилось, к работе его допустил замдиректора школы по административно-хозяйственной части. При этом электрик не прошел обучение безопасным методам и способам работы на высоте и действовал без средств индивидуальной защиты.

«Заместителю директора школы назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.