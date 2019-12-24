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Криминал | В Бессоновке замдиректора школы осужден за гибель электрика

24.12.2019|14:21
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Суд вынес приговор заместителю директора средней общеобразовательной школы села Бессоновка. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Несчастный случай произошел 18 октября 2018 года. Электрик в нетрезвом виде выяснял причину неисправности освещения в школьном ФОКе. Для этого он использовал передвижную вышку - туру - и упал с высоты не менее шести метров.

На следующий день 61-летний мужчина скончался в одной из пензенской больниц от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, таза и конечностей.

Как выяснилось, к работе его допустил замдиректора школы по административно-хозяйственной части. При этом электрик не прошел обучение безопасным методам и способам работы на высоте и действовал без средств индивидуальной защиты.

«Заместителю директора школы назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|24.12.2019 14:45|

А есть статистика, каких электриков гибнет больше , пьяных или трезвых?

Гость|24.12.2019 15:12|

Это та школо,где заразились дети и петарду собачке в рот засунули? А что директор?

Гость|24.12.2019 15:18|

завхоз оказался крайний

Гость|24.12.2019 15:20|

Гость писал(a):

завхоз оказался крайний
Не крайний, а виновный. А ты, если умный такой, скажи кто виноват, если не завхоз?

Гость|24.12.2019 15:23|

За смерть человека 1 год, за кражу жвачки дают больше

Гость|24.12.2019 15:23|

Гость писал(a):

А ты, если умный такой, скажи кто виноват, если не завхоз?
Америка и Запад.

Ведь верно, Иван Александрович?

Гость|24.12.2019 15:25|

В 61 год ему нужно у телевизора с газетой сидеть, а не лазать по верхотурам.

Гость|24.12.2019 15:44|

Гость писал(a):

В 61 год ему нужно у телевизора с газетой сидеть, а не лазать по верхотурам.
Спасибо партии родной.,за повышение пенсионного возраста.

Имя: Гость
Комментарий:

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