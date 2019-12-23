23.12.2019 | 17:04

Совсем не то, что ожидал, получил пензенец вместо болгарки и заплатил за странное содержимое посылки около 3 500 рублей. Мужчина долго мечтал о хорошем инструменте, но в магазинах цены кусались. И тогда приобрести его человек решил на одном из интернет-сайтов. Цена была в несколько раз ниже. Горожанин не пропустил казавшееся выгодным предложение.

«Прихожу, на почте мне сотрудник выдает посылку по этому извещению, я ее оплачиваю. Приезжаю домой, вскрываю, а вместо инструмента, который я заказывал, в посылке находилось два куска мыла и какой-то ненужный молоток», - рассказал потерпевший.

Мужчина сначала попытался связаться с продавцом.

«Мне уже отвечала там девушка, по этому телефону, она сказала: «Мы свяжемся с интернет-магазином. Все вопросы решим в течение пяти рабочих дней». У меня возникло недоверие», - пояснил мужчина.

Тогда пензенец обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

«Принимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете полученную посылку, а не ее содержимое. Необходимо принимать такие условия доставки товара, когда его вначале можно осмотреть и только после этого произвести оплату», - предупредил дознаватель отдела полиции № 5 УМВД России по г. Пензе Илья Глушенков.