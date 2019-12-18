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Криминал | Пьяный колышлеец грозился убить всех, кто пришел на дискотеку в клуб

18.12.2019|17:58
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В Колышлее осудили 32-летнего местного жителя, нарушившего общественный порядок.

Вечером 27 апреля он, будучи пьяным, пошел в Дом культуры в селе Красная Горка, где в это время проходила дискотека с участием большого количества людей, в том числе подростков.

Поссорившись с местными жителями, мужчина достал отвертку и заявил, что убьет всех сразу.

«Этим он нарушил работу учреждения, сорвал общественное мероприятие, а также нарушил спокойствие неопределенного круга лиц», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленник, которого прежде неоднократно судили за управление автомобилем в нетрезвом виде, признал себя виновным частично. Он счел, что его действия нужно квалифицировать именно как угрозу убийством, а не как хулиганство (санкция за последнее строже).

Тем не менее суд расценил проступок как хулиганство и назначил жителю Колышлея наказание в виде двух лет колонии строгого режима с лишением права управлять транспортом на три года.

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