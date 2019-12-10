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Криминал | Избивший женщину табуретом сельчанин не сразу понял, что удары смертельны

10.12.2019|16:24
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О том, что в селе Большие Хутора Нижнеломовского района убита женщина, в правоохранительные органы сообщил гражданский муж погибшей.

«35-летний сожитель женщины, который позвонил в полицию, объяснил стражам порядка, что накануне вечером пришел домой, вместе с сожительницей употребил спиртное и отправился в гости к знакомому. При этом, по словам мужчины, телесных повреждений у женщины не было и сам он ее не бил», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Однако полицейские сразу заподозрили, что мужчина их обманывает. Он был у них на особом счету.

«Гражданин характеризовался отрицательно и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений и угрозу убийством. Причем во всех случаях пострадавшими от его действий были женщины», - пояснила Ольга Евдокимова.

В результате выяснилось, что 48-летняя погибшая стала именно его жертвой.

«С сожительницей у него произошла ссора, поскольку женщина начала предъявлять претензии по поводу несвоевременного возвращения домой и отсутствия денег. Чтобы прекратить конфликт, сожители решили совместно употребить спиртное, но через некоторое время ссора между ними возобновилась.

В ходе выяснения отношений обвиняемый несколько раз ударил женщину по лицу руками, после чего схватил металлический табурет и нанес им множественные удары по голове женщины», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как показала экспертиза, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Однако то, что его удары стали смертельными, мужчина обнаружил не сразу. После случившегося он отправился в гости к другу и только утром, вернувшись домой, понял, что натворил. Теперь подозреваемый в убийстве находится под стражей.

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Гость|10.12.2019 18:54|

Душевные люди проживают в Пензенской области!

Имя: Гость
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