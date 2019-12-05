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Криминал | В Пензе трое мужчин рассказали, как крали аксессуары для автомобилей

05.12.2019|16:53
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Все четыре колеса с автомобиля марки Volkswagen пропали однажды ночью у жителя Октябрьского района Пензы. Мужчина обратился в полицию, подозреваемых задержали.

«Ими оказались трое ранее судимых жителей Пензенской области - 1990, 1995, 1996 годов рождения. Молодые люди признались», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Умненков.

Полицейские уже установили, что задержанные причастны и к другим аналогичным преступлениям.

«Украли колеса, противотуманки, решетки - в общем, аксессуары для автомобилей», - рассказал задержанный.

Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|05.12.2019 18:40|

Колёса это точно не аксессуары.

Гость|05.12.2019 19:19|

Крали! Есть такое слово?И колеса-точно не аксессуары!

Имя: Гость
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