05.12.2019 | 16:53

Все четыре колеса с автомобиля марки Volkswagen пропали однажды ночью у жителя Октябрьского района Пензы. Мужчина обратился в полицию, подозреваемых задержали.

«Ими оказались трое ранее судимых жителей Пензенской области - 1990, 1995, 1996 годов рождения. Молодые люди признались», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Умненков.

Полицейские уже установили, что задержанные причастны и к другим аналогичным преступлениям.

«Украли колеса, противотуманки, решетки - в общем, аксессуары для автомобилей», - рассказал задержанный.

Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.