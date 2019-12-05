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Криминал | Нетрезвая пензячка оплатила покупки чужой картой

05.12.2019|15:37
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Нетрезвая голова довела молодую жительницу Пензы до скамьи подсудимых. Видимо, 21-летняя гражданка и не предполагала, что прокуроры расценят ее действия как мошенничество.

Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в магазин. При этом дама ориентировалась по карте.

«Зная, что для совершения покупок на сумму до 1 000 рублей вводить ПИН-код не требуется, втайне от владельца банковской карты совершила пять операций (до 1 000 рублей каждая) по безналичному приобретению товаров с использованием принадлежащей потерпевшему банковской карты на общую сумму 5 375 рублей 57 копеек», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Алена Бутакова.

Нарушительнице закона суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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Гость|05.12.2019 19:30|

У кого карту щипанула? Хозяин дрых беспробудно?

Имя: Гость
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