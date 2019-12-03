03.12.2019 | 09:03

Трое жителей Шемышейки в возрасте 18-19 лет предстанут перед судом по обвинению в краже муниципального имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в одну из октябрьских ночей 2019 года молодые люди возвращались домой через местный стадион «Юность». Увидев нераспакованные коробки с резиновыми плитками, предназначенными для оборудования спортивных площадок, они решили их похитить.

Злоумышленники забрали 4 плитки, чем причинили администрации района ущерб на сумму 8 тыс. руб. Впоследствии один из молодых людей вымостил украденным материалом дорожку перед своим сараем.

Когда пропажа обнаружилась, представитель районной администрации (именно ей были переданы плитки на ответственное хранение) обратился в полицию. Похитителей нашли, они добровольно показали, куда дели имущество. Его вернули администрации.

По факту кражи возбудили дело. Прокурор Шемышейского района утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд для рассмотрения по существу.

«В связи с установлением факта безответственного отношения работников администрации к сохранности муниципального имущества и отсутствием мер реагирования на это со стороны органа следствия прокурор района внес в адрес руководителя следственного органа требование об устранении нарушений федерального законодательства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.