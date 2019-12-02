02.12.2019 | 16:36

В Пензе предпринимателю, задолжавшему больше 10 миллионов рублей, грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Суд обязал мужчину выплатить одной организации 3,5 миллиона рублей, другой – 160 000. Также предприниматель был должен 6,7 миллиона рублей физическому лицу.

«Однако руководитель, имея реальную возможность к исполнению судебных решений, надлежащих мер, направленных на их исполнение, на протяжении 2019 года не предпринимал, предупреждения об уголовной ответственности игнорировал», - констатировали в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Дознаватели Железнодорожного районного отдела судебных приставов провели проверку и выяснили, что коммерсант умышленно скрывал полученные его организацией доходы, не внося их в книгу учета. В отношении горожанина возбудили три уголовных дела. По окончании расследования их направят в суд.