28.11.2019 | 10:35

Пачелмский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвинялась в краже мобильника.

В начале августа женщина гуляла с внучкой по центральной площади Пачелмы. На тротуарной плитке под лавочкой она увидела сотовый телефон в чехле. Сама она не стала трогать чужое имущество, а применила хитрость - попросила девочку поднять мобильник и положить к ней в сумку. После этого бабушка с внучкой завершили прогулку.

Ущерб, причиненный владельцу аппарата, составил 16 750 рублей. По факту кражи телефона было возбуждено уголовное дело, и женщина оказалась на скамье подсудимых.

Раньше женщина не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Она признала вину и раскаялась.

«Потерпевший представил письменное заявление, в котором просил прекратить уголовное дело. Подсудимая загладила причиненный ему вред, извинилась, претензий к ней он не имеет», - сообщили в пресс-службе Пачелмского райсуда.

В итоге суд прекратил дело в связи с примирением сторон. Постановление вступило в законную силу.