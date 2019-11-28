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Криминал | Жительница Пачелмы вовлекла в кражу телефона маленькую внучку

28.11.2019|10:35
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Пачелмский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвинялась в краже мобильника.

В начале августа женщина гуляла с внучкой по центральной площади Пачелмы. На тротуарной плитке под лавочкой она увидела сотовый телефон в чехле. Сама она не стала трогать чужое имущество, а применила хитрость - попросила девочку поднять мобильник и положить к ней в сумку. После этого бабушка с внучкой завершили прогулку.

Ущерб, причиненный владельцу аппарата, составил 16 750 рублей. По факту кражи телефона было возбуждено уголовное дело, и женщина оказалась на скамье подсудимых.

Раньше женщина не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Она признала вину и раскаялась.

«Потерпевший представил письменное заявление, в котором просил прекратить уголовное дело. Подсудимая загладила причиненный ему вред, извинилась, претензий к ней он не имеет», - сообщили в пресс-службе Пачелмского райсуда.

В итоге суд прекратил дело в связи с примирением сторон. Постановление вступило в законную силу.

Источник — фото pixabay.com
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