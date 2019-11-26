26.11.2019 | 09:40

В Пензе криминальную пару подозревают в краже металлических изделий с кладбища.

В 9:35 в понедельник, 25 ноября, сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Ленинградскую улицу, заметили мужчину и женщину, которые несли три металлические дверки.

Правоохранители остановили их и поинтересовались, являются ли горожане владельцами этих конструкций. В ответ они получили признание, что дверки были демонтированы с оградок на одном из городских кладбищ.

В дальнейшем злоумышленники планировали сдать их в пункт приема металла.

«31-летние подозреваемые были задержаны на месте и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.