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Криминал | Двух пензенцев подозревают в краже с городского кладбища

26.11.2019|09:40
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В Пензе криминальную пару подозревают в краже металлических изделий с кладбища.

В 9:35 в понедельник, 25 ноября, сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Ленинградскую улицу, заметили мужчину и женщину, которые несли три металлические дверки.

Правоохранители остановили их и поинтересовались, являются ли горожане владельцами этих конструкций. В ответ они получили признание, что дверки были демонтированы с оградок на одном из городских кладбищ.

В дальнейшем злоумышленники планировали сдать их в пункт приема металла.

«31-летние подозреваемые были задержаны на месте и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|26.11.2019 09:53|

Полнейшие скоты. На зону их на реальные срока. У сидельцев тоже есть умершие родственники.

Гость|26.11.2019 10:11|

Отменить мораторий на смертную казнь

Гость|26.11.2019 10:20|

Цыганьё?

Гость|26.11.2019 10:20|

В этом году с могилы моей дочки и свёкра, украли искусственные цветы. Купила новые и на каждом листочке написала фломастером помним любим скорбим! Пока стоят. Как им не стыдно с детской могилы украсть. Видно совесть они свою пропили

Гость|26.11.2019 10:40|

Твари,нет ничего святого,на зону их к генералу Кумову.

Имя: Гость
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