13.11.2019 | 09:14

Сотрудница Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина получит компенсацию за незаконное уголовное преследование по «маковому делу».

Сумму в 700 тысяч рублей назначил Тверской суд Москвы. Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. По его словам, Зеленина намерена обжаловать решение суда, поскольку считает сумму компенсации «неадекватной».

«Маковое дело» возбудили в 2010 году. Его главным фигурантом стал бизнесмен Сергей Шилов. По версии следствия, он пытался в составе 42-тонного груза пищевого мака ввезти в страну маковую соломку, пригодную для изготовления наркотиков.

В 2011 году Шилов обратился к заведующей химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИСХ Ольге Зелениной как к специалисту по пищевому маку с просьбой дать экспертное заключение. Она пришла к выводу, что обнаруженную маковую соломку технически невозможно отделить от семян, из чего следует, что попытки контрабанды наркотического сырья не было.

Из-за этого в 2012 году Зеленину задержали по подозрению в пособничестве в покушении на контрабанду наркотических средств. В дом пришли неизвестные люди, в том числе вооруженные и в масках, и увезли женщину в Москву. Она 42 дня провела в СИЗО, после чего суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержание Зелениной вызвало широкий международный резонанс. Биолога поддержали представители научной общественности во всем мире, во время слушаний по делу здание суда пикетировали ученые, биологи, представители правозащитных организаций.

«Я до сих пор не могу понять, как меня могли обвинить в контрабанде! Ужас! Как я после этого буду жить дальше? В письме я только отвечала на вопросы: какая степень очистки допустима при оценке семян мака, что под собой подразумевает биология мака и другие.

Экспертизу мака из экспортной партии я не проводила. Просто писала, что полностью очистить семена от наркотических веществ невозможно.

Я считаю, что обвинение было предвзятым и неправомерным, и я невиновна. Меня удивило, когда мне сказали, что стенокардия и гипертония не являются основаниями для того, чтобы не содержать человека под стражей.

Мне бы хотелось, чтобы прокуроры и судьи, которые имеют отношение к моему делу, хотя бы несколько дней провели в тюрьме», - поделилась Зеленина в 2012 году.

Ее и остальных 12 фигурантов «макового дела» присяжные оправдали лишь в 2018 году.