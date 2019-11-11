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Криминал | В Городищенском районе женщина стала жертвой нового вида мошенничества

11.11.2019|16:48
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Жителей Пензенской области предупреждают о новом виде мошенничества. Его жертвой уже стала 33-летняя жительница Городищенского района.

Женщине позвонил по сотовому неизвестный, представился специалистом службы безопасности банка и, назвав фамилию, имя и отчество сельчанки, уточнил, она ли это. Та подтвердила.

Затем «сотрудник банка» поинтересовался, знает ли собеседница жительницу Городища, чьи фамилию, имя и отчество которой он также назвал. Услышав отрицательный ответ, мужчина пояснил, что эта женщина сделала на одном из сайтов заказ на 8 700 рублей, а в качестве контактного номера указала этот, по которому он звонит. Таким образом, его цель - предотвратить мошенничество.

«Под этим предлогом незнакомец попросил сообщить номер банковской карты, срок ее действия, код на обратной стороне и остаток на счете, что заявитель и сделала», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вскоре сельчанка обнаружила, что с ее счета списаны 5 104 рубля. Осознав, что стала жертвой мошенника, она обратилась к правоохранителям.

По факту кражи проводится проверка. В настоящий момент полицейские принимают все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.

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