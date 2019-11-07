07.11.2019 | 16:18

Октябрьский районный суд вынес приговор двум приятельницам, одна из которых виновна в приобретении запрещенного вещества без цели сбыта, вторая - в пособничестве.

В апреле этого года пензячка с помощью телефона связалась по интернету с дилером и договорилась о покупке наркотика, который намеревалась использовать лично. Товар она оплатила деньгами с банковской карты, а в ответ получила фото и описание места закладки.

Женщина не могла сама забрать содержимое тайника и попросила об этом свою приятельницу. Та оказалась безотказной - отправилась к указанному месту и забрала сверток. Тут-то ее и задержали сотрудники полиции.

Подруги попали на скамью подсудимых. Служители Фемиды учли, что обе женщины официально работают, имеют хорошие характеристики и не привлекались к административной ответственности. У них есть малолетние дети.

Однако если покупательница наркотика оказалась не судимой, то ее добровольная помощница совершила преступление во время действия отсрочки приговора по уголовному делу.

В итоге заказчица, оплатившая наркотик, оштрафована на 20 тысяч рублей. Ее пособница с учетом предыдущего наказания приговорена к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.