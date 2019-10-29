29.10.2019 | 15:16

Оренбургские полицейские задержали в Пензе молодого человека по подозрению в мошенничестве. Стражи порядка заинтересовались его личностью после того, как к ним обратился 32-летний житель Оренбурга.

Мужчина рассказал, что в социальной сети нашел страничку девушки с объявлением об оказании интимных услуг. Он вступил в переписку, и «ночная бабочка» попросила предоплату в размере 10 тысяч рублей.

Оренбуржец перевел деньги, но встречи не дождался: вскоре страничка оказалась заблокированной. Лишившись и средств, и надежды на рандеву, несостоявшийся любовник 10 октября обратился в полицию.

Правоохранители нашли злоумышленника в Пензе. Оказалось, что в Оренбурге он обманул не одного, а двух мужчин. Также его жертвами стали жители Башкортостана и Чувашии.

Пензенец рассказал, что сам попался на уловку афериста, действовавшего от имени девушки легкого поведения, а затем взял схему на вооружение.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщается на сайте МУ МВД России «Оренбургское».