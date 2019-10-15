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Криминал | Двое пензенцев подозреваются в кражах автомобилей со стоянок

15.10.2019|14:55
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Двое жителей Пензы сдавали в пункты приема лома черных металлов отечественные автомобили. Машины они забирали прямо с парковок у жилых домов. После того как они похитили с Ульяновской улицы «Жигули» 6-й модели, злоумышленников задержали.

«Молодые люди признались, что планировали аналогичным образом похитить еще одну автомашину, которая была припаркована возле одного из домов на улице Рахманинова в городе Пензе. По техническим причинам им это сделать не удалось. В итоге с данной машины они похитили часть двигателя, аккумуляторную батарею и магнитолу», - рассказал следователь СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Умненков.

Полицейские проверяют причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений в других районах города.

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Гость|15.10.2019 19:11|

Мужики брошенный хлам с улиц убирали, а вы их сажаете!

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