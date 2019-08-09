09.08.2019 | 09:26

34-летнего жителя Кузнецка осудили за жестокое убийство знакомого.

Расправа над 38-летней жертвой была совершена еще в декабре 2018 года, но о преступлении стало известно только 13 апреля 2019-го, когда обвиняемый решил перепрятать тело.

Кузнечане познакомились в начале ноября у общего приятеля. Младший пригласил старшего к себе в дом на улице Правды, они выпили вместе, и новый друг ушел. Через две недели мать хозяина жилья обнаружила пропажу линолеума.

Утром 17 декабря мужчина вновь позвал знакомого в гости и во время застолья предъявил ему претензии, тот признался в краже. Распалившись, хозяин несколько раз ударил собутыльника по лицу, затем выволок его на улицу и стал бить по голове.

«Затем, встав на грудную клетку потерпевшего, он не менее пяти раз прыгнул. Взяв в доме молоток, ударил им не менее четырех раз по голове мужчины. После чего он оттащил тело погибшего от дома, оставив его на участке местности между своим и соседским сараем. Вещи и обувь потерпевшего он сжег в печи, а сотовый телефон выбросил на соседский огород», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

13 апреля 2019 года злоумышленник перенес тело погибшего в проваленный погреб сарая и завалил старыми досками. Соседи это заметили и позвонили в полицию. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник во всем признался.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины 1980 года рождения наступила от полученных травмы головы, переломов грудины и нескольких ребер», - уточнила Татьяна Махницкая.

Кузнечанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Во время следствия он находился под стражей.

В итоге суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.