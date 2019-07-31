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Криминал | В Шемышейском районе осудили обокравшего родственника саратовца

31.07.2019|10:49
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В Шемышейском районе к реальному сроку приговорили 34-летнего жителя Саратова, угнавшего автомобиль и укравшего банковскую карту.

Как установил суд, в середине мая саратовец приехал к своему 54-летнему родственнику на дачу, находящуюся в селе Дубровка-на-Узе Шемышейского района. Мужчины отметили встречу распитием спиртного.

Хозяин дома уснул, а гостю не спалось. Саратовец взял со стола ключи от «Лады-Гранты» родственника, залез в его сумку, забрал оттуда бумажник и отправился кататься.

Однако далеко он уехать не смог, через несколько километров автомобиль застрял на грунтовой дороге. Оставив его, мужчина отправился дальше пешком.

Добравшись до села Лопатино, саратовец в нескольких магазинах и на АЗС купил спиртное и продукты. При этом он воспользовался картой родственника, у которой была функция, позволяющая расплачиваться за товары без введения ПИН-кода. Общая сумма покупок составила 5 202 рубля 90 копеек.

«Суд признал мужчину виновным и назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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