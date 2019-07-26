26.07.2019 | 16:52

Жительница Октябрьского района Пензы хотела взять кредит, оставила заявку в сети Интернет, а в итоге сама перечислила мошенникам 75 000 рублей. Постепенно. И каждый раз неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, называли весьма объективные причины для перевода им денег.

«Страховка жизни, потеря работы. Я сказала: «Почему так много?» А они сказали: «Это все вернется, компенсируется: 100 000 и еще те 3 500 и 14 500 - все вернется». Я внесла эту сумму. Потом мне позвонили с другого номера, сказали, что звонят курьеры и, чтобы привезти документы (договоры обеих сторон), им нужно 9 100», - рассказала женщина.

Когда потерпевшая внесла последний платеж (25 000 рублей), собеседник велел ей оставаться на линии, а через полчаса отключил телефон.

«Управление УМВД России по Пензенской области отмечает значительный рост числа мошенничеств в отношении жителей региона, которые собираются оформить кредит через сеть Интернет. Только за одни сутки в полицию поступило три заявления от граждан, когда они сами перечислили злоумышленникам денежные средства в надежде получить от финансовых организаций крупные суммы денег, не посещая офисы банка», - сообщила зам. начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

Полиция предупреждает: никаких платежей до получения кредита совершать нельзя, подобную просьбу нужно проигнорировать. А за разъяснениями и деньгами лучше лично обратиться в финансовую организацию.