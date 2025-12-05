«ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Сложные эксперименты, как известно, проводят в лабораториях. Интересно, как правильно написать это слово: «лаборАтория» или «лаборОтория»?
Правильно: «лАбОрАтория». Уже в XVIII веке так называли «помещение, которое оборудовано специальным образом для опытов или экспериментальных исследований». Как и многие научные термины, оно имеет латинские корни.
Написать слово без ошибок легко, если знаем его историю. Начальная часть labor по-латыни значит «труд» - так мы проверим первую гласную А. Вторую, О, придется запомнить. Третья - такая же, как в латинском глаголе laborare, он означает «работать», «трудиться».
Получается, лаборАтория - буквально «место, где работают». По такой же модели образованы знакомые слова: «аудитория» (от латинского audire - «слушать») - место, где слушают, здравница «санаторий» (когда-то «санатория», от латинского sanare - «оздоровлять»). А лаборАтория предназначена для того, чтобы там работали - ученые и лабОранты. Школьники и студенты тоже трудятся, когда на лабораторных занятиях выполняют лаборАторную работу.
Будем говорить и писать грамотно!
