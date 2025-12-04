Почему не следует ставить кровать у окна?

04.12.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Некоторые говорят, что кровать нельзя ставить у окна, якобы в таком случае человек не будет высыпаться. Правда ли это?

Ответ специалиста

Есть несколько причин, по которым не стоит ставить кровать рядом с окном. Среди них:

- нестабильная температура. Часто зона у окна является самой холодной в комнате, а при проветривании могут возникать сквозняки. Это способно привести к охлаждению головы и шеи, повысить риск простуды и вызвать утренний дискомфорт;

- свет и шум. Солнце, уличные фонари, проезжающие машины и разговоры во дворе могут уменьшить продолжительность глубокого сна, провоцируя микропробуждения. Даже если вы их не почувствуете, полноценного отдыха не будет;

- повышенная влажность. В зоне окна часто появляется конденсат, а при плохой вентиляции может развиваться плесень. Не заметив проблему вовремя, вы рискуете получить проблемы со здоровьем.

Если окно хорошо утеплено, не пропускает шум и сквозняки, а также не образует конденсата, ставить кровать около него можно. Главное - убедиться, что вам комфортно рядом с ним спать.