Почему не следует ставить кровать у окна?

Вопрос от интернет-пользователя
Некоторые говорят, что кровать нельзя ставить у окна, якобы в таком случае человек не будет высыпаться. Правда ли это?
Ответ специалиста
Есть несколько причин, по которым не стоит ставить кровать рядом с окном. Среди них:
- нестабильная температура. Часто зона у окна является самой холодной в комнате, а при проветривании могут возникать сквозняки. Это способно привести к охлаждению головы и шеи, повысить риск простуды и вызвать утренний дискомфорт;
- свет и шум. Солнце, уличные фонари, проезжающие машины и разговоры во дворе могут уменьшить продолжительность глубокого сна, провоцируя микропробуждения. Даже если вы их не почувствуете, полноценного отдыха не будет;
- повышенная влажность. В зоне окна часто появляется конденсат, а при плохой вентиляции может развиваться плесень. Не заметив проблему вовремя, вы рискуете получить проблемы со здоровьем.
Если окно хорошо утеплено, не пропускает шум и сквозняки, а также не образует конденсата, ставить кровать около него можно. Главное - убедиться, что вам комфортно рядом с ним спать.
