Можно ли полагаться на «правило 5 секунд»?

Вопрос от интернет-пользователя
С детства слышу, что, если быстро поднять упавшую на пол еду, ничего страшного не произойдет. Насколько это правда?
Ответ специалиста
Эксперты Роскачества опровергли широко распространенное заблуждение, именуемое в обиходе «правилом 5 секунд». Бактерии попадают на упавшие продукты не с отсрочкой, а моментально.
На загрязненность пищи влияет множество факторов.
Так, в домашних условиях невозможно добиться полной стерильности пола. Это значит, что даже при регулярной тщательно уборке на нем могут присутствовать кишечная палочка, листерии и сальмонеллы. Особенно опасны в этом плане прихожая, санузел и кухня.
Покрытие с ворсом (ковролин, ковер) загрязняется быстрее, чем простая плитка, а очистить его сложнее.
Ключевую роль играет вид пищи: чем она влажнее, тем больше микробов. С этой точки зрения сухарик или галета будут менее вредными после поднятия, однако есть их все же не стоит.
Таким образом, все, что упало со стола на пол, подлежит утилизации, подытожили в Роскачестве.
