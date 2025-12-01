Ликбез

Можно ли полагаться на «правило 5 секунд»?

Вопрос от интернет-пользователя

С детства слышу, что, если быстро поднять упавшую на пол еду, ничего страшного не произойдет. Насколько это правда?

Ответ специалиста

Эксперты Роскачества опровергли широко распространенное заблуждение, именуемое в обиходе «правилом 5 секунд». Бактерии попадают на упавшие продукты не с отсрочкой, а моментально.

На загрязненность пищи влияет множество факторов.

Так, в домашних условиях невозможно добиться полной стерильности пола. Это значит, что даже при регулярной тщательно уборке на нем могут присутствовать кишечная палочка, листерии и сальмонеллы. Особенно опасны в этом плане прихожая, санузел и кухня.

Покрытие с ворсом (ковролин, ковер) загрязняется быстрее, чем простая плитка, а очистить его сложнее.

Ключевую роль играет вид пищи: чем она влажнее, тем больше микробов. С этой точки зрения сухарик или галета будут менее вредными после поднятия, однако есть их все же не стоит.

Таким образом, все, что упало со стола на пол, подлежит утилизации, подытожили в Роскачестве.

