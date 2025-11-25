Как перестать откладывать дела на потом?

Вопрос от интернет-пользователя
Постоянно откладываю дела до последнего, никак не могу себя заставить к ним приступить. Как справиться с этой проблемой?
Ответ специалиста
Есть несколько приемов, которые способны помочь в данной ситуации. Среди них:
- начать с самого простого. Разделите задачи на несколько частей и первой выполните наиболее легкую. При этом она должна быть настолько мелкой, чтобы ее было смешно не сделать, к примеру не помыть посуду целиком, а лишь сполоснуть одну кружку. Так вы сможете преодолеть внутреннее сопротивление;
- задать время. Скажите себе, что будете заниматься делом всего 5 минут, а затем, если не понравится, бросите. Мозг согласится, а когда вы начнете решать задачу, вероятнее всего, по инерции выполните все до конца;
- убрать отвлекающие вещи. Избавьте себя от соблазнов, к примеру отложите телефон и выключите телевизор;
- привязать дела к привычкам. Если вы любите пить кофе по утрам, добавьте к этому моменту задачу, например, составить план на день. Со временем мозг будет воспринимать дела как естественное продолжение привычек;
- придумать награды. Это работает не только с детьми, но и со взрослыми. Хорошо отдохните после решения тяжелой задачи, побалуйте себя. Впоследствии вам станет легче справляться с желанием все откладывать.
