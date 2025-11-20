В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Не утихают споры о том, как грамотно назвать место, где мы живем: в городе Пензе или в городе Пенза. Так как же правильно?
На вопрос «где живешь?» правильный ответ «в Пензе». Приехал в Пензу, подъезжаем к Пензе, уехал из Пензы. В обычном, неофициальном разговоре эта рекомендация определяет норму речевого общения - слово город не нужно.
Его придется использовать, если необходимо уточнить, что Пенза - город, а не село или станица. Это чаще всего происходит в официальном общении. Но и тогда, согласно строгой литературной норме, необходимо склонять оба слова: в городе Пензе, из города Пензы, с городом Пензой.
Все современные грамматические справочники единодушны: названия городов, сел, деревень, поселков, выраженные склоняемым существительным, согласуются в падеже с определяемым словом.
И названия рек тоже согласуются с родовым наименованием, так что говорить «у реки Сура» не стоит - тоже ошибка. Правильным будет «у реки Суры». За Сурой - за рекой Сурой. Мы живем в Пензе, у Суры. Или в городе Пензе, у реки Суры.
Будем соблюдать языковые нормы, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно!
