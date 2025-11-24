Что означает выражение «все в ажуре»?

24.11.2025 | 19:28

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Спрашиваем: «Как дела?» - а в ответ: «Все в ажуре». Что это значит?

Разговорное, почти жаргонное выражение «все в ажуре» мы понимаем как «все отлично, благополучно». Почему? Поможет объяснить исходное значение французского слова «ажур». В нем прячется жур - по-французски «день». Этот «жур» сделает прозрачным значения хорошо известных слов: «деЖУРный» - буквально дневальный, «ЖУРнал» - книга для ежедневных записей, по-русски дневник. И ЖУРналист пишет не только в журнале, а сообщает об общественно значимых событиях ежедневно.

Сквозной узор, который образуют переплетенные нити или тонкие прутья, французы назвали ажур, потому что сквозь него виден день, дневной свет.

Однако выражение «все в ажуре» не связано с ажурным рисунком, а связано с днем. Оно пришло из языка бухгалтеров, которые называют записи об операциях, совершенных в течение дня, «ажур». «Все в ажуре» значит - «все подытожено за день». В бухгалтерских книгах всегда полный порядок, поэтому со временем и за пределами профессии оборот стал означать «все в порядке».

История слов поможет говорить грамотно и выразительно!