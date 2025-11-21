Можно ли называть шансоном блатные песни?

21.11.2025 | 19:30

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то любит шансон, а кто-то терпеть его не может. А что это такое – шансон?

«Шансон» - слово французское, переводится просто «песня». Сначала, в XV-XVI веках, шансон - это французские народные крестьянские песни. Позже - незатейливые песенки простых горожан, обычно романтического содержания.

В начале ХХ века во Франции появились шансонье - профессиональные певцы, которые выступали не в оперных театрах, а на эстраде, в этот период шансоном стали называть песни из их репертуара. Шансонье пели о любви, ревности, измене и разлуке - о том, что трогало сердце каждого.

Русского шансонье Александра Вертинского до сих пор с удовольствием слушают в России. А самые известные французские шансонье: Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавур, Джо Дассен - покорили весь мир и сделали популярной музыку в стиле шансон.

В России конца ХХ века к шансону стали относить самые разные песенные жанры, в том числе и так называемую блатную песню. Объединяет их романтическое изображение жизни и вечные темы: любовь и измена, верность и предательство.

Понимать значения слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно!