Как смыть консервант с «красивой» кураги?

Вопрос от интернет-пользователя
Прочитала, что в курагу добавляют консервант, чтобы она была красивая и долго хранилась. Подрастает племянница-аллергик, как давать ей курагу? Если сухофрукт замочить или обдать кипятком, он станет безопасным?
Ответ специалиста
Эксперты Роскачества провели эксперимент: они закупили сушеные абрикосы на рынке и в магазине, замочили их, а потом с помощью экспресс-теста проверили, сколько диоксида серы (консерванта Е220) перешло в воду.
Выводы таковы: простое ополаскивание кураги снимает лишь небольшую долю Е220 с поверхности. После замачивания уровень консерванта снижается, но часть все же остается внутри плода.
Замачивать курагу нужно на 15-30 минут, периодически меняя воду. Причем последняя должна быть комнатной температуры или холодной (горячую использовать нельзя).
Тем, кто реагирует на диоксид серы, нужно отдать предпочтение проверенным производителям и внимательно изучать состав продукта - искать курагу без Е220. Важно избегать ярко-оранжевых глянцевых сушеных абрикосов и выбирать невзрачные, сухие, матовые, серо-коричневых оттенков.
Новости по теме
- Зачем люди хранят кошачьи усы?
- Почему авокадо нельзя резать металлическим ножом?
- Сколько раз в неделю следует мыть голову?
- Как снять металлическую крышку с банки?
- Как понять, что человек испытывает симпатию?
- Зачем добавлять в кофе немного соли?
- Нужно ли использовать крышку при варке супа?
- Искусственный интеллект вычислил главный фактор долголетия
- Почему бананы не стоит хранить в связке?
- Что можно сделать с зачерствевшим хлебом?
Последние новости
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
- В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?
- Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?
- Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?
- Сон бывает летаргическим или литургическим?
- Зачем люди хранят кошачьи усы?
- «ПолымЯ» или «пОлымя» - где ударение?
- Почему авокадо нельзя резать металлическим ножом?
- Сколько раз в неделю следует мыть голову?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!