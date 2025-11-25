Как смыть консервант с «красивой» кураги?

25.11.2025 | 15:29

Вопрос от интернет-пользователя

Прочитала, что в курагу добавляют консервант, чтобы она была красивая и долго хранилась. Подрастает племянница-аллергик, как давать ей курагу? Если сухофрукт замочить или обдать кипятком, он станет безопасным?

Ответ специалиста

Эксперты Роскачества провели эксперимент: они закупили сушеные абрикосы на рынке и в магазине, замочили их, а потом с помощью экспресс-теста проверили, сколько диоксида серы (консерванта Е220) перешло в воду.

Выводы таковы: простое ополаскивание кураги снимает лишь небольшую долю Е220 с поверхности. После замачивания уровень консерванта снижается, но часть все же остается внутри плода.

Замачивать курагу нужно на 15-30 минут, периодически меняя воду. Причем последняя должна быть комнатной температуры или холодной (горячую использовать нельзя).

Тем, кто реагирует на диоксид серы, нужно отдать предпочтение проверенным производителям и внимательно изучать состав продукта - искать курагу без Е220. Важно избегать ярко-оранжевых глянцевых сушеных абрикосов и выбирать невзрачные, сухие, матовые, серо-коричневых оттенков.