«СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Восхищаемся ловкостью и красотой спортсменов. Каждый из них прекрасно слОжен. Или сложЕн? Как правильно поставить ударение?
«СлОженный» и «сложЕнный», «слОжен» и «сложЕн» - все эти варианты правильны в зависимости от ситуации. Хотя образованы они от одного глагола «сложить», ударение в них позволяет различить значения. Разберемся.
Чтобы не ошибиться, нужно понять, мы используем слово в прямом или в переносном значении. Если речь идет о том, что можно буквально сложить из частей - из кирпичей дом, из книг стопку, из слов песню, из разных чисел одно - ударение сохранится на корне, на гласной О: дом, слОженный из кирпичей, из них слОжен, книги слОжены в стопку, и все слОжено в чемодан, о любви немало песен слОжено.
Однако если речь идет о человеке, его телосложении, то его «сложили», конечно, в переносном смысле. И ударение в этом случае поменяет место - упадет за корнем: атлетически сложЕнный человек - хорошо сложЕн, балерина изящно сложенА, спортсмены прекрасно сложенЫ - так правильно.
Будем соблюдать нормы ударения, чтобы говорить грамотно!
