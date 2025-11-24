Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли

24.11.2025 | 16:17

В понедельник, 24 ноября, в российских телеграм-каналах прошли сообщения: слово «жопа» внесено в список нецензурных. Эту информацию опроверг сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Он напомнил, что в мае были утверждены 4 словаря русского языка как государственного: орфографический, орфоэпический, словарь иностранных слов и толковый.

В последнем - толковом словаре, созданном в СПбГУ, - в статье «нецензурный» перечислены 14 корней, слова с которыми отнесены к нецензурной брани. Среди них есть и корень «-жоп-».

«Роскомнадзор тоже сразу дал разъяснение: список нецензурных слов не меняется после выхода этого словаря и состоит все из тех же хорошо знакомых корней (их 4. - Прим. ред.), а остальные перечисленные в новом словаре единицы не являются табуированными. Так что «жопа» не мат и не под запретом - это брань, но не нецензурная», - написал Владимир Пахомов в своем телеграм-канале.

Сотрудник Института русского языка РАН уточнил: в официальной речи названному слову не место, однако это не означает, что оно теперь «запрещено в русском языке».