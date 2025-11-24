Общество

Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли

Печать
Telegram

В понедельник, 24 ноября, в российских телеграм-каналах прошли сообщения: слово «жопа» внесено в список нецензурных. Эту информацию опроверг сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Он напомнил, что в мае были утверждены 4 словаря русского языка как государственного: орфографический, орфоэпический, словарь иностранных слов и толковый.

В последнем - толковом словаре, созданном в СПбГУ, - в статье «нецензурный» перечислены 14 корней, слова с которыми отнесены к нецензурной брани. Среди них есть и корень «-жоп-».

«Роскомнадзор тоже сразу дал разъяснение: список нецензурных слов не меняется после выхода этого словаря и состоит все из тех же хорошо знакомых корней (их 4. - Прим. ред.), а остальные перечисленные в новом словаре единицы не являются табуированными. Так что «жопа» не мат и не под запретом - это брань, но не нецензурная», - написал Владимир Пахомов в своем телеграм-канале.

Сотрудник Института русского языка РАН уточнил: в официальной речи названному слову не место, однако это не означает, что оно теперь «запрещено в русском языке».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети