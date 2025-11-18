Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Иногда о ком-то неодобрительно говорят: «Тоже мне, пуп земли выискался». Что означает выражение пуп земли?
Человека, который преувеличивает свое значение, возомнил себя самым важным безо всяких на то оснований, иронически называют «пуп земли».
Древние люди, не только славяне, верили, что существует священное место, основа мироздания, откуда пошла жизнь, - пуп земли. Где он находится, в разные эпохи определяли по-разному: у древних греков пуп земли был в городе Дельфы, у древних римлян - на острове Сицилия, у христиан - в Иерусалиме, где пострадал Христос.
Само слово пуп устарело, в обиходе используется его уменьшительная форма - пупок. Так называют впадину (у младенцев - выпуклость) на середине живота. То есть пупок - условный центр человеческого тела, его середина. Известное всем славянским языкам старинное слово пуп тоже означало когда-то центр, середину, средоточие всего самого важного.
Сохранилось оно в устойчивом выражении пуп земли, которое в современном языке потеряло священный смысл и превратилось в насмешливое название излишне самоуверенного человека, вообразившего себя центром мироздания.
Будем говорить грамотно и выразительно!
